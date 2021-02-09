湖人周一在安東尼戴維斯（Anthony Davis）缺陣下，戰至加時後以119:112擊敗作客的雷霆，連贏五場。

儘管今仗大部份時間處於落後劣勢，但湖人仍能憑着凌後勁，在法定間逼和雷霆110:110。湖人在加時一開賽便連得七分，最終贏119:112，繼上周六戰贏活塞後，再一次要戰至加時後才險勝對手。

安東尼戴維斯因為右腳阿基里斯腱不適，今仗未有上陣，勒邦占士（LeBron James）為湖人貢獻了28分、14個籃板球及交出12次助攻，造出個人今個第三次「三雙」。後備上陣的夏利爾（Montrezl Harrell）取得21分，舒路達（Dennis Schroder）有19分、7個籃板球及5次助攻，馬菲斯（Wesley Matthews）也有16分進賬。

雷霆方面，基治奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場有29分及10次助攻及7個籃板球，比斯利（Darius Bazley）有21分及職業生涯新高的16個籃板球，H迪亞奴（Hamidou Diallo）也貢獻了20分，當中包括球隊在加時階段僅得的2分。

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