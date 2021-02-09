球王美斯前途未定，但外界認為他若離開巴塞隆拿，下一站不是曼城，就是巴黎聖日耳門（PSG）。不過，英媒分析兩間球會斟介手法大不同，PSG就不斷打輿論戰，球會上下一直放風想將美斯收歸旗下，但曼城則保持低調地與這位阿根廷球星慢慢商量，期望等待至3或4月才正式出手。

美斯至今未與巴塞續約，加上球會推遲會長選舉，看來留隊機會越來越微，今夏勢必掀起美斯爭奪戰。PSG與曼城被視為搶下美斯的兩大熱門，但前者就不斷透過傳媒放話，歡迎美斯過檔，當中上至體育總監李安納度與教練普捷天奴，下至迪馬利亞及里安度柏利迪斯等球員，都一一開腔稱想與球王合作，而最新一位就是中場華拉堤：「我當然想和美斯一起踢球，我只要將球傳給他和尼馬，就能自己留在後場欣賞他們的表演。」

不過來自ESPN的消息來源，稱PSG用錯策略：「PSG所使用的策略是錯誤的，美斯不喜歡聽到媒體有太多關於他轉會的聲音，甚至那些讚揚他的評論是越少越好。」

或許曼城領隊哥迪奧拿深知美斯不喜歡太張揚，因此只是靜悄悄地斟介，高層成員與美斯的代表保持緊密聯繫，以確保不會被其他球會捷足先登。另外，哥帥就會私下聯絡美斯，了解他的個人意願以及繼續向他推銷自己在曼城的未來大計，而報道就指美斯比較接受曼城的方法。

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