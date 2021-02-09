繼傑志表態有意申辦亞冠盃分組賽後，東方龍獅獲足總支持協助後，有意申辦五月中展開的亞協盃J組賽事。

由於澳門球會退賽，上季港超聯第四名理文今年首次出戰亞洲球會賽，並與東方龍獅、中華台北球會南市台鋼及蒙古的220體育會同處J組，而亞洲足協因應疫情，分組賽改行賽會單循環制，以求縮短賽程；賽事將今年5月14日至20日進行。

足總主席貝鈞奇早前清楚表達，足總將協助代表香港出戰兩項亞洲球會賽的傑志、東方及理文申辦分組賽，希望可以解決球隊到外地作賽後，返港後可能要隔離一段時間所面對的問題。

東方主教練兼總監李志堅承認J組有兩支本地球會，如稍後賽事仍可能受疫情影響，如賽事能夠在香港進行，方案是比較合理及可行，當然還需解決不少問題，包括外隊抵埗能否獲豁免隔離檢疫，這些需各方面研究。

理文主教練陳曉明早前接受查詢時表示，球隊要到外地出戰亞協盃，完成賽事返港後如仍需要隔離21日，球員長時間沒有正常操練，難以即時復戰本地聯賽，而外隊抵港仍需隔離21日，亞洲足協又是否批准，這些問題都需要解決。

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