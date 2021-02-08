坦帕灣海盜周日以31:9大勝衞冕的肯薩斯酋長，奪得第55屆NFL超級碗。季前以自由身加盟海盜的明星四分衞布拉迪協助球隊成為史上首支在主場奪冠的球隊，個人則已第七度捧起超級碗，並且第五度當選最有價值球員（MVP）。但考慮到下屆超級碗時布拉迪已經44歲，博彩公司威廉希爾只將衛冕的海盜列為10倍次熱，而今場落敗的酋長則是贏得下屆超級碗之6倍大熱。

海盜31:9大勝酋長，為何下屆超級碗的勝出賠率反而酋長熱過海盜。分析就指，雖然海盜四分衞布拉迪職業生涯屢次在不被人看好的情況下有傑出表現，但他今年8月就滿44歲，年紀實是太大。相反酋長四分衞馬賀姆斯今場表現雖令人失望，畢竟年輕得多，下屆超級碗時只有26歲。加上酋長多名主將仍有約在身，故此博彩公司看好該隊有力連續三屆打入超級碗並贏得下屆冠軍。

其他被看好的球隊，還包括與海盜並列次熱的綠灣包裝工（10倍）、巴爾的摩烏鴉（13倍）和水牛城比爾（13倍）。至於今屆未能打入季後賽的球隊中，三藩市49人（15倍）就最被看好。該隊上屆超級碗不敵酋長，今屆因飽受傷兵問題困擾，才無緣季後賽。至於失去布拉迪的新英倫愛國者，只是51倍的冷門。

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