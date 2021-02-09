東京奧組委會長森喜朗日前發表帶有性別歧視成份言論的風波仍未平息，國際奧委會（IOC）周二發表聲明，表示森喜朗的言論違背奧運提倡性別平等的精神，應為有關言論並不適切。

森喜朗於上周三出席會議時曾經公開表示「理事會之中因為有太多女性成員，令會議變得冗長」，被外界批評歧視女性。雖然森喜朗翌日隨即舉行記者會謝罪並收回言論，不過卻令今屆原本已不受日本國民支持的奧運會更「火上加油」。

除了日本國內輿論連日炮轟森喜朗之外，IOC在周二亦於官方網站刊登聲明作出譴責：「IOC在過去25年一直致力提高女性在運動界的地位，尊重不同種族和性別一直是我們的基本價值。我們認為森會長近期的言論絕對是不適切，而且亦與IOC和奧林匹克2020改革議題的精神互相矛盾。」

日前有傳森喜朗在失言風波後曾經提出請辭並獲得挽留，不過日本奧委會（JOC）會長山下泰裕周二出席例會時亦公開批評森喜朗的言論：「我們希望強調，森會長的言論是極不適切，無論哪一種歧視行為都是違背了奧林匹克主義的基本精神，絕對不能容許。」

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