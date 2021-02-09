兩周前被解僱的前車路士領隊林柏特，在下台後首露面，被傳媒偷拍到他和懷有身孕的太太碧琪莉（Christine Bleakley）在住所附近放狗，而年紀最小的囡囡Patricia，也與他們一同在雪中散步。

林柏特被炒後暫時未有新工作，英國《太陽報》拍到他周一早上走出位於西倫敦的住所，拖着他的愛犬Minnie外出散步，而腹大便便的碧琪莉緊隨他身後，她手上則推着一架嬰兒車，車內的正是他倆年約2歲半的囡囡Patricia。

倫敦看來天氣非常凍，林伯身穿一件灰色羽絨外套，並戴上一頂深藍色冷帽及一對棕色冷手套，而在外出途中，也不見他有何笑容。

車路士辭退林柏特後，聘請了德國籍教頭杜曹領軍，頭4仗取得3勝1和佳績，且只失了1球，暫時在聯賽榜升返第5位，僅1分落後給第4位的利物浦。

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