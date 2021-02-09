美國傳媒報道，上季加盟湖人後不久便告重傷，之後更被裁掉的吉辛斯（DeMarcus Cousins），雖然重未為紫金兵團上陣過一分鐘，但仍將可獲得一枚刻有其名字的冠軍指環。雖然有球迷質疑湖人的做法，但今季已轉投火箭的「表弟」就認為，這是前東家對自己在更衣室內的貢獻予以肯定。

「真的很好，老兄，真的很好。這代表着我在更衣室內的貢獻得到認同。儘管無法上場跟隊友並肩作戰，但我亦做好了自己的本份。我的責任就是更衣室內，向年輕球員或其他有需的隊友灌輸球賽的知識。我真的很感恩（獲頒冠軍指環）。」吉辛斯說。消息指，吉辛斯將會在今季稍後時間，火箭作客對湖人時獲頒冠軍指環，但具體日期仍有待NBA公佈下半季賽程才能落實。

「這將會是個美好的一刻。很明顯，這不是最理想的奪冠方式，但我仍然很感激。」這位曾四度入選出戰明星賽的30歲中鋒說。

吉辛斯上季加盟湖人後，在開季前已重創膝部十字韌帶，提前收「咧」，湖人其後更將他從大軍名單裁掉，以騰出空間簽入馬基夫莫里士（Markieff Morris）。不過，湖人仍視「表弟」為球隊一員，容許他繼續使用球隊訓練設施進行復康練習外，亦他在場邊提點隊友及打氣。除了吉辛斯之外，上季並未到奧蘭多參與復賽，並於今季轉投熱火的A巴特利（Avery Bradley），以及被湖人棄用後轉投金塊的T丹尼爾斯（Troy Daniels），亦有份得到冠軍指環。

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