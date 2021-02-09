兩屆澳網女單得主艾莎倫嘉，爆冷首圈被來自美國的非種籽球手佩古娜直落兩盤淘汰，而爭取衞冕的4號種籽姬蓮、5號種籽施維杜蓮娜及35歲老將古絲妮索娃等都順利晉級。

澳網進入第2日賽事，女單方面最大冷門是白羅斯的艾莎倫嘉出局。這位在2012及13年兩次澳網封后的球手，對上4年有3年因傷患等緣故未有參賽，想不到今年再步2019年後塵，首圈遭淘汰。

對手佩古娜在大滿貫最好的成績，只是曾於美網闖入第3圈，而今場首盤也是陷入被動，保不住發球局，讓艾莎倫嘉一度以5:2領先，但想不到這位12號種籽之後連番失誤，被佩古娜追至5:5。對方及後鼓起餘勇再先後破發及保發成功，反勝7:5拿下第一盤。

第2盤，艾莎倫嘉繼續「發波瘟」，連續兩個失誤遭佩古娜率先破發。這位白羅斯球手及後急起直追，一度追至4:4，但之後又繼續現失誤，最終被佩古娜以6:4勝出第2盤，爆冷出局。

上屆女單冠軍姬蓮在首圈則順利晉級，以7:5及6:4直落兩盤淘汰澳洲的恩姬莉絲，次圈對手是愛沙尼亞的簡妮比；烏克蘭的施維杜蓮娜也贏得輕鬆，以6:3及7:6（7:5）擊敗捷克的寶素高娃過關，但第2圈絕不易打，是美國16歲新星歌芙。

至於曾在法網及美網封后的俄羅斯老將古絲妮索娃，以非種籽球手出戰也爭氣，以兩盤6:2淘汰捷克的史達高娃。

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