D梅禮（Dejounte Murray）周一攻入27分，並有10個籃板球、4次助攻及8次偷球，加上迪洛桑（DeMar DeRozan）亦有21分及10次助攻，協助馬刺於主場以105:100擊退勇士，連贏三場。

今仗末段的形勢相當緊湊，第四節當餘12.6秒，D梅禮在三分區投籃得手，馬刺領先101:97，史堤芬居里（Stephen Curry）隨即回敬一球三分，為勇士追至僅落後一分。不過，迪洛桑在關建時刻連入四個罰球，馬刺最終贏105:100。

「我愛死安高蘭（馬刺助教）了，我們的確有在這方面練習過，很多人都個認為我們只是好彩，但其實我們真的有在練習中下過苦功。」D梅禮說。

對於D梅禮在攻守兩端都有極佳演出，馬刺主教練普波域治（Greg Popovich）大感滿意。「他（D梅禮）有能力更穩定地交出這種表現，他喜歡受到鞭策，而我們則一直鞭策着他，他今仗的確打得很有侵略性。」他說。「我們全場一直都很拼搏，並在未段找到取勝之道。」

除了D梅禮與迪洛桑表現出色外，馬刺中鋒普度（Jakob Poeltl）今仗也有14分及11個籃板球，基爾（Rudy Gay）亦有11分貢獻。勇士方面，「咖喱仔」攻入了全場最高的32分，奧比（Kelly Oubre Jr.）也有24分，但球隊仍未能逃過在近四場第三次落敗的厄運。

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