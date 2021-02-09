角球戰術有好多種，不過好似德乙呢場波咁，就好有創意啦。禮拜日，卡爾斯魯厄主場迎戰雷根斯堡，比賽到15分鐘嗰陣，主隊就獲得一個角球攻勢，而進攻球員就一反常態，唔企喺禁區內，反而一字排開，企喺禁區外嘅右邊。等到臨開角球之前，先好像賽跑咁，齊齊衝入禁區爭頂，結果仲差啲畀佢哋入到，相當有趣。但係成場波除咗呢次有啲野睇之外，其餘大部份時間都好悶，最終兩隊互交白卷。

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