西甲一哥馬德里體育會周一失分，雖然前鋒蘇亞雷斯梅開二度，但在完場前1分鐘被對手切爾達破門，最終在主場僅與這支西甲中游隊2:2言和。

馬體會賽前領先第2及第3位的巴塞隆拿和皇家馬德里7分，今仗勝出的話就可繼續維持10分差距，但他們13分鐘先失守，被切爾達前鋒辛迪文拿插水式頭槌頂破大門。不過，蘇亞雷斯於完半場前，接應馬高斯洛蘭迪右路傳中門前鏟入，扳成1:1。

下半場，阿蘇繼續發威，以近乎同一方法，這次是接應雷蘭洛迪左路的傳送，趕到後門前鏟入，馬體會反超前2:1。不過89分鐘，冬季轉會窗由賓菲加加盟切爾達的法蘭斯高費利拿，首次替新東家上陣就變救主，在門前接應同為新兵的阿根廷同胞奧古斯圖蘇拿利傳送撞入，兩隊結果2:2收場，而馬體會在聯賽榜的領先優勢也被縮窄至8分。

縱使馬體會失分，但阿蘇靠今場兩個入球，開季至今17場西甲賽事累積至16個入球，超越基斯坦奴朗拿度（C朗），成為21世紀的西甲在新東家處子球季開局入球最多的球員。C朗在09/10球季加盟皇家馬德里時，17場比賽入15球，是舊有紀錄保持者。

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