久候多時，部份康文署轄下運動場所終於本日(9日)重開，中午過後已有約20人使用九龍灣運動場的跑道。入場人士須遵守二人限聚令入場者要使用「安心出行」二維碼紀錄行蹤，而運動場亦有200人入場上限及不開放觀眾席。入場人士如果沒有安裝「安心出行」的話，現場亦有提供紙本登記表，不過職員會建議使用二維碼而已。

除運動場跑道外，網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱及戶外羽毛球場亦已重開。分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱已恢復預訂服務，上述重開場地的康體通訂場櫃台及自助服務站，則於設施重開即日同步恢復預訂服務。

另外，出席記者會的香港體育教練工會籌委劉家豪認為今次重開部分設施可能是試行性質，難預計會重開多久，令教練感徬徨，難以計劃訓練課程。同樣身為籃球教練劉家豪補充指：「之前類似情況都係非接觸性的運動（場所）重開先，之後再睇情況開籃球場等，而家可能要睇確診數字或者疫苗情況。」他現時亦只可用跑道練體能，坦言：「籃球個目標就係射入，如果冇籃球場訓練好似冇乜目標咁。」

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