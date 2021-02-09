臨近新年，香港體壇迎來喜訊，過去半年力抗血癌的沙排港將劉梓浩今晚（9日）於Facebook宣佈康復，成功抗癌，預告牛年將「精精神神回歸大家眼前」。

26歲的劉梓浩2018年出戰亞運期間身體不適，其後確診血癌，前年二月接受骨髓移植後病情穩定，惜去年六月他癌細胞復發，再次入院化療，由於其新型標靶藥未被納入《醫管局藥物名冊》，未能申請政府資助，因此他於網上眾籌60萬，翌日善款極速達標，超額籌得共250萬。半年過去，劉梓浩今日於Facebook宣佈康復喜訊，感激各界關愛和捐助，「轉眼就半年喇，今日係公佈一個好消息：我康復啦！上年全賴大家的愛心和慷慨捐助，我獲得了一個嶄新療法的機會，很幸運療效理想。」他透露康復後仍須定期覆診檢查，現時免疫力欠佳，將留家休養避免受感染，他預告牛年將「精精神神回歸大家眼前」，並借此機會與網友拜早年。

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