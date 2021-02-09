周二被活塞交易返紐約人的戴歷路斯（Derrick Rose），回巢後將會身披4號球衣。

戴歷路斯在2016/17球季效力過紐約人，當時穿上的是25號球衣，但今次回歸會改穿4號球衣。路斯職業生涯雖經歷多次轉會，但通常選擇1號和25號兩個號碼，但紐約人目前25號球衣屬布洛克（Reggie Bullock），因此這次嘗試一個全新的號碼，同時可能想掃走近年的不如意，重新上路。

4號在聯盟史上不算是太受歡迎的號碼，但近年有改變的趨勢，韋斯卜克（Russell Westbrook）目前在巫師也是4號。

紐約人重簽戴歷路斯，在這次交易中將控衞D史密夫（Dennis Smith Jr.）以及一個2021年次圈選秀權交換到活塞。至於D.Rose將可跟過去於公牛合作多時的舊帥泰保杜（Tom Thibodeau）重聚，第3次效力對方所執教的球隊。

戴歷路斯的職業生涯至今，場均得18.7分、5.6次助攻和3.4個籃板。2016/17球季，他在紐約人場均得18分，而本季在活塞不太受重用下，場均得分14.2和交出4.2次助攻。

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