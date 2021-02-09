香港高爾夫球手陳芷澄（Tiffany）正於美國拉斯維加斯備戰新一季女子美巡賽（LPGA），她今日接受香港傳媒越洋訪問，她表示去年年初回港避疫時無球可打，年中回美後狀態一落千丈，因此冬季決定留美接受「地獄式」特訓，冀新球季能首奪巡迴賽冠軍。

27歲的Tiffany將迎來第四個LPGA球季，去年受疫情影響，LPGA賽事一度暫停，Tiffany三月決定回港避疫，然而香港場地封閉，她一直未能練習，七月回美比賽後頭四場皆未能晉級，Tiffany透露一度擔心水平就此下滑，「疫情關係返到香港好開心，可以見屋企人同朋友，但過咗一段時間就要接受現實，我七月返到美國發夢都估唔到成績會咁差，好辛苦，頭兩、三個月都打得唔好，花幾多時間訓練都係追唔上，曾經好擔心會返唔到以前嘅水平。」幸好年底她及時回勇，最後三場賽事皆打入決賽圈，其中於得州經典賽更排名25，她指去年停擺經驗記憶猶新，今年放棄回港度假，留美訓練提升狀態，「出到世界一比較就知，世界第一就算有天份，都要花100%努力先得，自己要花更加多時間先可以追上，所以今年我唔返香港過聖誕節，喺美國地獄式訓練咗三四個月。」Tiffany二月底正式開季，她期望今年能勝出一場賽事，改寫個人最佳。

Tiffany自14歲加入港隊起一直獲贊助商支持訓練和比賽經費，盈豐青少年運動員基金會主席趙善銓今日同場接受訪問，他指基金會推出新一年資助計劃，運動員最多可獲25萬港元資助，歡迎有潛質運動員報名申請，「今年環境好艱難，我哋希望畀運動員知道有人關心同支持佢哋。」

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