體育舞蹈歷史悠久，百年前已在英國興起，最初只得四種社交舞：華爾茲、探戈、狐步及快步，後來加入維也納華爾茲，正名為國際標準舞（Standard Dance）。二戰後，英國皇家舞蹈教師協會為拉丁美洲的民間土風舞整理出統一標準，新增森巴、查查查、倫巴、 鬥牛及牛仔五種國際拉丁舞（Latin Dance）比賽，兩者合稱為體育舞蹈（Dancesport）。以拉丁舞為主項的吳森雋指兩者在舞曲、舞步、服飾等上各異，例如標準舞舞者需要穿上優雅禮服長裙，跳舞時需要維持手架；拉丁舞舞者則要穿上較貼身，凸顯身體線條的短裙，同時亦可配合手部動作，展現拉丁舞熱情奔放的一面。比賽時舞者要按大會即場播出的音樂起舞，裁判就以音樂動感、編舞、合作及技巧四大範疇計分。除每個分項有設冠亞季軍外，舞者亦可挑戰標準舞或拉丁五項全能，甚至十項全能獎項。

80年代初標準舞曾被列為奧運會表演項目，國際體育舞蹈總會近年成功加入國際奧委會。除國際舞外，具不同風格的美式舞（流暢舞及節奏舞）及霹靂舞（Breaking）亦被納入體育舞蹈之列，其中霹靂舞將在2022年亞運及2024年巴黎奧運以競賽項目亮相。

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