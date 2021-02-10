德甲拜仁慕尼黑的中堅謝路美保定在世冠盃決賽對堤格雷斯前收到壞消息，跟他剛分手的女友卡絲亞周二懷疑在家中自殺身亡，終年25歲。拜仁主帥費歷克更表示，保定已經回德國，不會在決賽上陣。

德國柏林警方透露，周二在卡絲亞位於柏林所住單位內發現她已死亡，推斷是自殺，而現階段其死因並無可疑。今年25歲的卡絲亞，2012年參加電視節目Germany’s Next Top Model開始走紅，逝世前的職業是模特兒。

不過生於波蘭的卡絲亞為人所熟識，始終是她為謝路美保定的前女友。32歲的保定是在上星期對外宣佈結束跟卡絲亞為期15個月的男女朋友關係，當時他在IG寫上：「正如傳媒所知，卡絲亞和我的關係已經結束，大家從此各行各路。這令人後悔，但對我家人和我自己是正確的決定。我需要行此一步，並劃清界線。我向所有曾被我傷害的人道歉，包括我之前的女友和兒女。祝卡絲亞一切順利，謝路美保定。」

卡絲亞對謝路美保定，就沒有那麼客氣。她曾表示二人分手，因保定是一個「大話精」，而且「時常不忠」。德國《圖片報》更報道，卡絲亞一月初曾發生車禍，當時她所駕駛由保定擁有的汽車，更撞至要報銷。卡絲亞生前發最後的IG寫上：「現在就於這裏跟你劃清界線。夠了。」周三拜仁主帥費歷克出席記者會時就表示，保定將因私人原因先回到慕尼黑，不會出戰周四的世冠盃決賽。

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