網隊周二在杜蘭特（Kevin Durant）缺席之下，雖有另外兩巨頭K艾榮（Kyrie Irving）及夏登（James Harden）合共攻入51分，但作客仍然以111:122不敵東岸榜尾的活塞，在NBA常規賽三連敗，活塞的四連敗走勢則告一段落。

KD是因為NBA的武漢肺炎防疫協定而缺席今場比賽，儘管上場敗給76人之役因扭傷右手手指而與他一同缺陣的K艾榮復出並攻入27分和助攻7次，夏登又有24分、12助攻、6籃板和5封截進賬，但在全隊只有四人得分上雙、而另外兩人謝夫格連（Jeff Green）及沙美（Landry Shamet）是各入10分之下，最終以11分受挫活塞。

活塞今場第一節投籃命中率達66.77%，完成第一節以12分領先網隊。第二節活塞打出一段11:3的攻勢後，曾將比分拉開至20分，但網隊其後稍為收復失地，完半場落後活塞54:53。網隊在第三節一度追成只落後2分，惟活塞始終佔有優勢，今場攻入了平生涯最高得分32分的J格蘭（Jerami Grant）在第三節最後16.2秒遠射三分得手，助活塞以94:86領先進入第四節。最後一節比賽，活塞新秀S比爾（Saddiq Bey）6投全中、包括三分球3投全中，攻入今場所得全部15分，協助包括獲22分及9助攻的迪倫禮特（Delon Wright）在內共有五人得分雙位數的活塞戰勝網隊。

周二NBA常規賽戰果

活塞 122:111 網隊

熱火 98:96 紐約人

塘鵝 130:101 火箭

註︰前者主場

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