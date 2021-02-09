周三英足盃第五圈賽事，英超1哥曼城作客英冠第3的史雲斯。各項賽事已經錄得14連勝的曼城，近期狀態勇極，剛於聯賽作客4:1大勝利物浦，已經領先第2位的曼聯5分。史雲斯實力差幾班，但近期亦保持10場不敗，進攻火力不弱下有望與曼城合演入球騷，可捧「入球大 細」[3/3.5球]的「大」。（球賽編號： 星期三13；無綫85台明日1:30am 直播） 文：王杰

曼城板凳深度厚，今季出戰英足盃的副選陣容依然強勁。在周日經歷了與利物浦的大戰後，領隊哥迪奧拿可能讓部份主力休息，加比爾捷西斯、費倫托利斯及費蘭甸奴這幾名上場未有踢正選的球員，有望於今場擔正。惟今季表現出色的兩位後防大將魯賓戴亞斯及史東斯有機會輪休，防線預料改派拿樸迪搭檔艾利加西亞，今場作客或有失球。

史雲斯今季大有機會爭升班， 主場威力不俗，在聯賽只曾一敗。「天鵝」自去年12月後未嘗敗績，加上上輪於主場力挫榜首諾域治， 球隊士氣大增。另外，冬季加盟球隊的中場侯利漢尼，最近三場也有進賬，加上首席射手安祖阿休上場打破入球荒，二人有力為藍月防線帶來麻煩， 入球「大」值捧。

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