中華台北老將謝淑薇周三爆大冷，在澳洲網球公開賽女單次圈直落兩盤擊敗前美國公開賽冠軍的安達絲古，打入第3圈，下一輪對手是同日以2:0輕取史杜珍諾域晉級的10號種籽莎蓮娜。

20歲的安達絲古是女單8號種籽，這名加拿大好手於2019年10月左膝半月板撕裂，去年集中訓練而未有復出參與WTA賽事，不過她缺席比賽15個月後在澳網復出，卻於第二圈被世界排名71的35歲老將謝淑薇終止。

2019年美網冠軍安達絲古，是72名因為需要隔離而未能在抵達澳洲後提早訓練的球手之一，她拒絕參加上周的熱身賽事，選擇集中訓練和澳網的熱身環節，惟次圈在力戰1小時23分鐘後被謝淑薇以6:3和6:2淘汰。過去曾兩度打入澳網第4圈的謝淑薇賽後表示︰「你需要找到過關的方法，而球迷幫助了我戰鬥。」

謝淑薇淘汰了這名世界排名第9的對手，生涯與世界排名前10球手對壘的戰績改寫為8勝2負，包括兩度戰勝當時的「一姐」，其中她於2018年溫布頓網賽戰勝哈蕾普，2019年邁阿密網賽則擊敗大坂直美。

至於七屆澳網冠軍莎蓮娜，只花了69分鐘便以6:3和6:0輕取較她年輕15歲的塞爾維亞對手史杜珍諾域，第19次打入澳網第3圈，向爭取贏取平紀錄第24個大滿貫冠軍邁進。

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