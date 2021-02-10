去年9月被捕的木狼後衞M比士利（Malik Beasley）在承認一項暴力恐嚇重罪後，周二被明尼蘇達一名法官判囚120，刑期將於NBA球季結束後才執行。

M比士利去年9月底涉嫌持槍指嚇泊在他家門前一輛車子中的一家人要他們離開，警方取得搜查令後，在其住所搜出包括一支步槍在內的三把槍械及藏有大麻。根據去年12月的認罪協議，M比士利藏有毒品的重罪被撤銷。比士利被判終身不得持有槍械，作為判刑條件的一部份，他被判緩刑三年，期間不得飲酒或使用非法藥物，並需要完成情緒管理計劃及繳付3,000美元罰款，而其持槍恐嚇重罪在緩刑期後將減為輕罪。

周二，法官下令M比士利入獄120，但不需在NBA球季期間服刑，暫定向監獄報到日期為5月26日。M比士利去年11月與木狼續簽4年6000萬美元合約，今季比賽24場，場均獲20.5分及5.2籃板進賬。

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