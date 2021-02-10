熱火於周二NBA常規賽主場以98:96險勝紐約人，有賴球星占美畢拿（Jimmy Bulter）完前場博到關鍵罰球。不過畢拿用插水來騙取球證的哨子聲，就令球迷哭笑不得，事關他倒地後假裝非常痛苦，但同時又張開眼睛偷看球證如何吹罰，被球迷笑衰過昔日的「假摔之王」兼前巴塞隆拿中場布斯基斯。

雙方今場要打到最後一秒才能分出勝負，當第四節僅餘10多秒時，追至96:97的紐約人由前鋒蘭度爾（Julius Randle）帶球過場，策動最後一擊。不過當他上籃未能命中後，兩隊經過一輪混戰仍未搶到籃板，在籃下孭位的畢拿欲衝前搶走跌下的籃球時，疑被身後的蘭度爾撞倒，與紐約人的畢克斯（Alec Burks）雙雙倒地，球證同時鳴笛。畢拿躺在地上掩着臉，即使熱火隊友們前來伸手扶起他，他仍遲遲未站起來。但同時鏡頭捉到他單着眼睛偷看球證如何吹罰，下秒又繼續裝作表情痛苦，真是「做戲做全套」。他站起來後，自己也忍不住笑。

結果其演技為他帶來兩個罰球，雖然他只兩罰一中，但最後仍帶領熱火險勝。球迷賽後在社交媒體笑畢拿的演技，又把此事跟足球界的前西班牙中場布斯基斯相提並論，事關這個場面跟09/10球季歐聯四強次回合巴塞隆拿鬥國際米蘭，布斯基斯上半場跟對方中場莫達爭球被打中面後，假裝被插眼的情鏡非常相似，畢拿還原對方倒地後被拍到偷看球證判決的經典一幕，當時莫達領下兩黃一紅被逐，畢拿今日也帶領熱火取勝。

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