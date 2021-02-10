日本箭術聯盟周二宣佈，原定將會代表日本出戰今屆殘奧箭術項目的60歲男子選手仲喜嗣於周日因病離世，聯盟未有透露仲喜嗣的死因，但表示與武漢肺炎無關。

仲喜嗣原本是日本殘障箭術隊的內定代表，不過去年11月開始患病需要接受治療和休養，直至本周日離世，終年60歲。仲喜嗣31歲時患上「AAA症候群」，四肢肌肉萎縮而無法正常活動，需要在輪椅上生活，他在46歲時開始學習箭術，並且在2019年出戰世錦賽，獲得混雙項目銅牌，成為東京殘奧輪椅箭術項目的內定代表。

日本殘奧隊過去亦曾有代表選手在殘奧開幕前離世，原定代表日本出戰2008年北京殘奧坐式排球項目的朝野久美在殘奧開幕前一個月因癌細胞轉移去世，終年21歲。

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