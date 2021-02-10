已退役13年的前高球一姐蘇倫絲妲宣佈，將會復出參加本月底在美國佛羅里達州奧蘭多舉行的一項LPGA巡迴賽。

於08年退役的蘇倫絲妲說：「我們已住在諾娜湖多年，自從聽到賽事將會移師這裏舉行，我便萌生了復出參賽的想法。我的家可以看到第16洞的發球區，如果看着其他球手比賽，而我又不在那裏，感覺應該會很古怪。很慶幸賽會為名人堂成員預留了參賽席位，對於我的孩子與在諾娜湖的朋友們，有機會看到我出戰LPGA賽事，我真的感到很興奮。」

LPGA Gainbridge錦標賽將於本月25至28日，在奧蘭多諾娜湖高爾夫球會舉行。這位50歲球手又透露，假如日程許可，她將有機會參加在今年七月底至八月初舉行的先進組美國女子公開賽。

來自瑞典的蘇倫絲妲於1992年出道，93年首次出戰LPGA賽事，她在職業生涯內曾贏得72項LPGA賽冠軍，10度染指大滿貫錦標，八次當選LPGA年度最佳球員，廣被譽為歷來最偉大的女子高爾夫球手。她在03年成為58年來，首位參加男子PGA賽事的女將，同年更成功躋身世界高爾夫球名人堂。

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