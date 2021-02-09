NBA傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）於去年1月26日，因為直升機失事罹難。經過一連串的調查後，周二根據英國ESPN報道稱，美國安全調查人員於周二表示，拜恩去年乘坐的直升機，機師祖拜仁駕駛直升機飛過雲層，明顯違反聯邦標準，更提到機師在直升機墜毀前已經迷失方向。

報道提到，拜恩與他13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant），加上其他六位乘客於2020年1月26日由加州奧蘭治縣飛往文圖拉縣的Mamba Sports Academy參加一場比賽，不過飛行途中經過洛杉磯北部的聖費爾南多谷（San Fernando Valley north）卻遇上了大霧。當時機師祖拜仁駕駛着西科斯基S-76B（Sikorsky S-76B）型號的直升機，打算穿過大霧而急升，不過卻在接近穿過雲層的地方時，直升機突然傾斜並墜落卡拉巴薩斯（Calabasas）山林中。

另外此前美國國家運輸安全委員會（NTSB）已提過，直升機未有任何機件故障的情況出現，因此墜機一事被認為是事故。拜恩因為意外離世一事令到外界對於飛行安全極度關注，意外發生後拜恩遺孀雲妮莎（Vanessa Braynt）就指責了機師祖拜仁，並且與其他受害者的親屬一起對經營該直升機的公司作出批評。不過機師祖拜仁的兄弟就表明拜恩在飛行前應該知道風險，至於直升機公司就將責任推在空中指揮人員身上。

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