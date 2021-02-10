力爭三連霸的男單頭號種籽球手祖高域，周三在澳洲網球次圈，與世界排名64的美國球手迪亞科爾激戰三個半小時後，終以6:3、6:7（3:7）、7:6（7:2）、6:3勝出，晉級第三圈。

「這場比賽真的很激烈，現場環境亦很困難。出太陽的候，球場變得非常溫暖，而我們亦有很多很長的拉鋸相持球。」貴為八屆澳網男單冠軍的祖高域說。「這是一場十分精采的比賽。」

祖高域將會與27號種籽費斯，爭奪16強席位。費斯在另一場次圈賽事，打足五盤後以4:6、7:6（8:6）、6:7（4:7）、7:6（7:5）、6:2淘汰其美國同胞奧普卡晉級。

另一方面，上屆亞軍迪安同日就以6:4、6:0、6:2擊敗德國的高爾帕菲，打入32強。「在第一盤過後，所有的事情都開始順暢起來，我找到了很好的時機，場上的氣溫低了幾度，令比賽環境更加舒適。總括來說我非常高興，因為我以直落三盤打敗了一位很好的對手。」被列為男單三號種籽的迪安說。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！