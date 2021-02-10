阿仙奴上年夏天用2,700萬鎊喺法國聖伊天買番嚟嘅法國中堅威廉沙列巴，喺槍手得唔到領隊阿迪達嘅重用，但上個月借去法甲尼斯之後，即刻攞返正選席位，足球事業啱啱有番起息。但日前就有條同佢有關嘅不雅片段流出，影住隊友自瀆嘅佢將會畀法國足協調查，睇嚟又一身蟻喇。

有傳阿迪達一直覺得威廉沙列巴係槍手前主帥艾馬利欽點買入嘅人，所以一直冇用呢位19歲中堅，沙列巴自己亦都因為冇機會幫一隊上陣而好唔開心。但係佢借去尼斯之後，7場法甲都正選上陣，仲贏到球會嘅一月最佳球員，終於有波踢開心番晒。只但係好景不常，據講社交媒體Snapchat日前流出一條不雅片段入面，見到沙列巴着住法國隊波衫，開手機前鏡頭影更衣室入面嘅隊友，但其中一位喺佢旁邊喺隊友，居然冇着衫瞓喺梳化睇電話手淫，但唔知嗰位隊友嘅身份。

暫時唔知道呢條片係邊個發放出嚟，但片段相信已經係3年前影低，據指係沙列巴代表法國青年軍去比賽嗰陣。雖然條片隔咗幾年，但法國足協得悉呢件事之後，據講已經成為咗個調查小組跟進沙列巴嘅事。沙列巴早排受訪先喺到投訴，話阿迪達只係睇咗佢兩場半比賽，就評定佢嘅表現。不過尼斯畀機會佢，沙列巴自己都要小心行事。

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