英冠的般尼茅夫周二爆冷，憑森蘇列治及史坦尼斯拿斯在上、下半場各入一球，作客以2:0淘汰英超球隊般尼，相隔64年後再次殺入英格蘭足總盃8強。

目前在英超排第17位的般尼，今場陣容與上周六賽和白禮頓1:1的聯賽相比作出了八個調動，當中包括開賽前才得悉派達斯在上兩圈比賽都領到黃牌而要停賽，以格連倫代替其正選席位。

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