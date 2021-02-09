阿特蘭大在意大利盃4強首回合作客拿玻里（圖）悶和0:0，在周三次回合返回主場比賽，表面上似乎有利。不過，從歷史數據所見，近季意盃四強首回合作客打和的球隊，次回合返主場都未能入球，因此今役可博受讓半/一的拿玻里下盤，以及扒冷博兩軍再和，有3.7倍。（球賽編號：星期三22；明日3:45am開賽）

四強首回合和波邪門

阿特蘭大在首回合作客衞冕的拿玻里表現不俗，奈何因拿玻里門將奧斯賓拿表現出色，最後只能互交白卷，今役返回主場，理應被看好。不過，阿特蘭大近況平平，近3仗只得2和1負，其中上仗在主場鬥下游的拖連奴，在21分鐘已領先3:0的大好形勢下，最後竟只能打和3:3，對士氣有很大的打擊。另外，歷史數據顯示，近季意盃四強首回合作客打和的球隊，次回合返主場都未能入球（只計90分鐘戰果），不是和就是輸（見附表），認真邪門。

拿玻里近況雖然亦不算好，近3仗1勝1和1負，不過該隊為能保持衞冕希望，今役必拼。拿玻里的尼日利亞前鋒域陀奧森漢肩部傷癒後，基本上狀態已冒起，今役有望正選上陣，配合主力如恩斯治尼等，就算作客亦有力與阿特蘭大一戰。阿特蘭大讓半/一，寧信數據，博拿玻里下盤。另外，由於兩軍實力接近，而且近3季在4強首回合作客打和的球隊，次回合有兩次都打和，合心水的話更可以博今役兩隊打和，有3.7倍。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：數人