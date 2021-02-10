曼聯周二在英格蘭足總盃，於主場戰至加時後以1:0險勝韋斯咸，拉舒福特與安東尼馬迪爾齊齊達到第250次為紅魔上陣的里程碑，當中「福仔」更成為隊史上第四年輕達到這個紀錄的球員。

拉舒福特在加時上半場，造就麥湯米尼攻入奠勝一球，錄得個人今季第9次助攻，創下個人職業生涯單季新高，並僅次於隊中的「助攻王」般奴費南迪斯（11次）。除此之外，這位英格蘭前鋒亦以23歲101日之齡成為曼聯史上，繼韋西迪、佐治貝斯與傑斯之後，上陣達250次的第四年輕球員。

事實上，排在拉舒福特前面的三位前輩，全部都是赫赫有名的曼聯名宿，當中佐治貝斯歷來合共為紅魔上陣470場，協助球會兩奪聯賽冠軍，並於1968年贏得歐洲盃。至於曾為曼聯上陣963仗的傑斯，職業生涯更為紅魔贏得23項主要錦標，包括13次英超冠軍及2屆歐聯錦標。

值得一提的是，「福仔」在20年1月為紅魔上陣達到200場時，曼聯會方曾經擺烏龍，在社交網站指他是繼佐治貝斯與傑斯之後，隊史上第三年輕達到此一紀錄的球員，數漏了本身是紀錄保持者的韋西迪。這位80年代名將的妻子其後指出錯誤，曼聯隨即「刪甫」及透過官網致歉，拉舒福特亦大賣口乖，指永遠不能忽視這位前輩。

曼聯上陣達250場最年輕球員

第1位：韋西迪（22歲192日）

第2位：佐治貝斯（22歲199日）

第3位：傑斯（22歲301日）

第4位：拉舒福特（23歲101日）

資料來源：OptaJoe

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