【本報訊】部份康文署轄下運動場所終在周二重開，昨午過後已有約20人使用九龍灣運動場跑道。入場人士須遵守二人限聚令，亦要使用「安心出行」，而運動場亦有200人入場上限及不開放觀眾席。入場人士如沒安裝「安心出行」，現場亦有提供紙本登記表，不過職員會建議使用二維碼。

昨晚七時左右九龍灣運動場人數較多，鄭先生直斥「安心出行」措施：「又麻煩又沒用。」他在現場人士協助下花費約10分鐘才完成二維碼登記，現場不少市民均傾向使用紙本登記。1周會到運動場2、3次的Isaac對重開跑步徑感高興：「好過跑街，沒廢氣之餘，最重要方便計時計距離。」不過擔心未來跑道人數容易超過200人上限：「疫情緩和時傍晚都會過百人，可能剛重開沒多少人知道。」

另外，過去一年政府多次封閉運動設施，香港體育教練工會上月底發起聯署，促請政府有限度重開球場，工會籌委劉嘉豪批評政府經常一刀切封場：「如果政府有遠見，應該一步步按疫情解封設施，起碼有目標有希望。」

全職排球教練何輝在疫情前執教近10間中小學球隊，他指體育教練在香港地位低微，加上疫情衝擊，更令不少人被迫轉行，他自己亦要轉做跟車、搬運，甚至有港隊教練要送外賣維生。他又指不少新入學學生過去一年缺乏操練及比賽，欠新血下整支球隊解散的情況屢見不鮮，憂未來出現斷層。