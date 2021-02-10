周二英足盃第五圈般尼主場爆冷以0:2不敵英冠球隊般尼茅夫，送對手一個64年來首入英足盃8強的機會。般尼意外出局似乎早有預兆，主隊於開賽前居然大意把停賽中的後衞派達斯列入出場名單，最後要由電視台職員出面提醒，他們才驚覺球隊出錯了。

對手般尼茅夫只處於英冠水平，或者令般尼今場未有謹慎應戰。開賽前，他們將荷蘭後衞派達斯列入11人出場名單，後者因在上兩圈都領到黃牌被罰停賽一場，後來要由英國電視體育頻道BT Sport一位成員提醒，他們才臨時換上格連倫代替其正選席位，這位21歲的英格蘭左閘今季尚未為般尼在英超上陣過。般尼隨後都要在社交媒體澄清，由於發生行政出錯關係，派達斯是今場賽事是不能上陣。

旁述員都表示：「般尼今晚作出一個很遲的換人改變，我們要多謝今場的數據員Joel Miller，是他指出原有陣容的派達斯事實上正在停賽，為般尼帶來很嚴重的後果，最後要臨時由格連倫上陣。」般尼主帥戴治就為出錯解釋：「這是一次疏忽，我們沒有留意到，而般尼茅夫亦注意到事件，我們馬上在開賽前決解事情。般尼茅夫非常大方，也跟我們說，認為我們名單上一位球員不能夠上陣，你能來像若果對方沒有開聲，又會有另一個故事了。」不論賽果如何，如般尼沒有撤換名單，將有機會被取消參賽資格。

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