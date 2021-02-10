政府今日傍晚宣佈因應武漢肺炎疫情緩和，下周四（18日）起有限度重開體育場所，惟使用者入場前須使用「安心出行」應用程式或登記個人資料，有健身教練指政府有預謀趁業界叫苦連天時乘機強推「安心出行」，他認為業界「冇得選擇」。

第四波疫情爆發至今，體育場所足足封場兩個多月，業界生計大受打擊，政府雖然撤銷封場令，卻引入極具私隱爭議的「安心出行」，健身教練Bruce無奈指政府有預謀趁百業蕭條之時推行此政策，「一開始已經知道政府係強迫我哋停業一段長時間，等我哋個個都叫苦連天嘅時候就會推出『安心出行』，一早預咗係咁，呢個時勢根本都冇得選擇，我相信大家冇得做運動咁耐都好想做，佢哋都唔介意用安心出行。」他透露疫情封場期間，有不少健身及瑜伽界同行已捱不下去，結業收場，他估計月中重開後，大家需時適應，生意要待三月中才能恢復正常。

另一邊廂球場重開在望，籃球教練劉嘉豪指十分歡迎開場決定，現時他多數與學生一對一授課，開場後球隊或能重新練習，但詳情視乎康文署場地安排。 過去新一波疫情爆發時，政府每每即時一刀切關閉運動場地，劉嘉豪認為今次放寬僅屬試驗，如疫情反覆，他對球場開放前景不樂觀，冀政府能聆聽業界聲音，「講真都第四波啦，佢之前都冇唔聽我哋講嘢架喇。」

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