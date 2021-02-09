武漢肺炎第四波疫情爆發沒完沒了，其中跳舞群組至今已累計數百宗確診個案，跳舞自然成為眾矢之的，更因師生年齡差距被標籤為「跳老舞」。體育舞蹈港隊代表吳森雋（Sam）與太太林惠怡（Michelle）隨曲起舞17年，付出無數心血，為港隊奪獎無數，憂慮體育舞蹈從此沾上污名，「唔係一定要大家尊重，但起碼明白（跳舞）係好proper（正當）嘅運動。」

吳森雋憶述，當年康文署在校推廣體育舞蹈，但其時跳舞風氣未盛，班上清一色只得女同學，體育老師就邀請羽毛球校隊的他與另一男同學湊數。本以為跳舞只是「扭吓扭吓就得」，但經導師示範及指導後，他漸漸發掘到跳舞引人入勝之處。「原來用肢體跟住個音樂節奏做動作好型，好有感染力，好似吹漲一個氣球咁，個氣場慢慢感染到身邊嘅人。」他繪影繪聲道。

短短三、四個月後，吳森雋形容已對跳舞「着魔」，當時遇上舞伴林惠怡，兩人一拍即合，經常拍檔參賽。2009年香港舉辦東亞運動會新設體育舞蹈項目，政府加強培育年輕舞者，令他們有更多機會出外參賽。在隨後東亞運，年僅21歲、舞齡僅短短數年的吳森雋及林惠怡就代表香港主場出擊，出戰拉丁舞的牛仔專項：「當時中日韓台選手全部都係「老師級」，跳咗十幾年，我哋跳得幾年，仲要之前有半年準備高考會考，完全係業餘。」最終他們在主場觀眾支持下有超水準表現，勇奪銅牌，自此改寫兩人未來的路：「當時無諗咁多要當做職業，只係想再喺跳舞上追求更高水平。」

之後他們一邊兼職教舞，一邊代表香港參賽，多年來收獲甚豐，包括2011年亞錦賽亞軍、2013年東亞運季軍、2014年亞錦賽冠軍等皆為囊中物，體育舞蹈在香港漸漸為人所認識。當年他們自費參與年度舞林盛事黑池舞蹈節，為每人十萬元的旅費，不惜以補習、出試題及獎學金儲錢，最終成功打入第四輪賽事圓夢，足見跳舞對兩人的意義。

雖跳出成績，但在香港要覓一淨土練舞亦絕非易事，土地不足是老掉牙的根本問題，吳森雋說：「香港搵場練舞同教舞好難，可能上一個鐘喺慈雲山，下一個鐘就趕唔到去鯉魚門體育館，康文署有時又唔畀你教，加上自己開始做到少少成績，幾年前就同港隊隊友夾份開舞室。」奈何開設舞室成本甚高，單是特製地板及地台就動輒十數萬，加上高昂租金，實難以負擔：「聽過有朋友開喺港島，十幾萬租一個月，加埋上期，一百萬都走唔甩。」幸他們最終獲大學校董注資，一圓老闆夢。近年各自教出成績，單飛下吳森雋與林惠怡前年八月在粉嶺開設分校，上環本校則剛去年二月續租，一心想大展拳腳，可惜去年農曆新年前武漢肺炎疫情傳入香港，加上一系列防疫措施，令舞室生意雪上加霜。「我計過單係政府要我哋閂嘅日子都有一百零幾日，其餘三分二時間都有二、四、八人限聚令，基本上係唔使做。」吳森雋嘆道。

其舞室有七成學生是15至18歲的青少年，當中不乏港青隊員，不時需要十數組人同時進行高強度訓練，在限聚令下全面停辦，只能改為小班教授。雖現時不少運動班均改以網上教學，但他坦言港隊水平的訓練着重調整學生的肌肉力量運用，很多細節部份難以靠影片或視像教學教授。「老實講可以做嘅嘢真係唔多，反而係今年做多咗好多訪問，睇吓你死得未。」吳森雋苦笑道。

去年至今，每當疫情稍見緩和，又不時爆出「打邊爐家族」、「富臨群組」、「慶回歸群組」等感染群組，及後更波及體育界。11月末爆發「跳舞群組」，有社交舞廳出現多宗確診個案，隨後亦不斷有新症出現，截至上月累計錄得732宗確診，14人死亡。吳森雋解釋指跳舞圈子可分為跳舞學校及舞廳，群體之間部份人或有交集：「有啲人跳舞唔係為比賽，可能佢喺學校學完，希望搵個地方跳舞，好似你喺駕駛學院學車，都要出去搵個地方揸車一樣。」他透露早在政府宣佈前一兩日，已聽聞舞廳有人染疫，為保障學生及快將臨盆的太太安全，當時已提早關閉舞室，不料最終爆出全港最大染疫群組。疫情禍延至跳舞界，本已擔心有損業界形象，但接連有年輕導師及闊太確診，加上一段段除罩貼身熱舞片段流出，被網民貼上「跳老舞」、「包養」、甚至「叫鴨」（召男妓）等標籤，更將跳舞推至風口浪尖。

事隔三日，吳森雋在網上以《跳老舞不是罪》為題撰文，指事件源於少部份人防疫不力，高呼跳舞非原罪，又呼籲公眾勿因年齡差距而標籤跳舞人，字裏行間盡顯無奈。訪問之時，雖已事隔兩個月，談及此事依然字字鏗鏘：「防疫上出錯、唔正經係少部份人嘅事，但跳舞呢件事本身係中性，唔應該用有色眼鏡睇佢。」吳森雋指舞室有少部份上年紀的伴侶學舞，但認為事件對生意影響較細，但亦聽聞有行家的學生因而放棄學舞。

坊間不時就跳舞老師與學生年齡差距甚遠現象大造文章，少部份或確是害群之馬，但亦有不少實為體育界悲歌。雖體育舞蹈自2013年開始，被香港體育學院（體院）列入「B級」精英體育項目，但實際每年獲資助的運動員為數不多。據體院資料顯示，體育舞蹈僅得10個精英運動員及12個青少年運動員受資助。再者，體育舞蹈運動員開支甚高，單是一套最基本的出賽舞衣已花費數千，每堂學費及場租動輒上千元，對受資助的運動員而言，每個月7,680元的資助可謂杯水車薪，欠資助者更只能自食其力。吳森雋認識不少舞者為口奔馳，走勻舞室、體育館、健身中心，甚至社區中心教舞，只為應付自己訓練及比賽開支，當中不乏年輕舞者，正好解釋跳舞師生年齡差距大的現象：「年輕運動員正正最需要錢去練習同比賽，未必每個教跳舞嘅都享受教人，但係我諗每個都好享受上台比賽。」

撇除今次事件，吳森雋嘆「跳社交舞等於不正經」的觀念其實早已根深柢固，自中學接觸體育舞蹈至今，仍會不時被認為「玩玩吓」、業餘、舞步老土，甚或不如芭蕾舞、流行舞等舞種高級：「每種舞都可以花二、三十年時間去鑽研，我哋付出大半生努力喺拉丁舞上，只為追求做好每個細節，唔係一定話要大家崇拜、尊重，但起碼明白呢個係好proper（正當）嘅運動。」病毒令人恐懼，但無知及偏見或者更加可怕，單以少部份人的行為，抹殺運動員多年心血，甚至標籤整項運動，又是否對待香港運動員的應有態度？

記者：麥卓溢 攝影：董立華

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