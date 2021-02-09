上屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑周一就喺卡塔爾舉行嘅世冠盃登場，對住嚟自埃及嘅非冠盃盟主艾阿里，結果拜仁靠首席射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，以2:0輕取對手殺入決賽。羅拔仔近5年幾原來已經轟入咗250球，平均每年入近50球，入球數字仲勁過美斯同基斯坦奴朗拿度（C朗）㖭！

拜仁今場踢得相當輕鬆，開賽僅17分鐘就靠羅拔仔喺12碼點接應基拿比嘅橫傳，亂軍之下快腳一燙入網領先。艾阿里雖然貴為非洲冠軍，不過今場對住拜仁可謂毫無還擊之力，搞到拜仁門將紐亞鬼咁得閒，喺後場行行企企咁。反而拜仁完半場前仲有增添比數嘅機會，可惜馬克洛卡同艾方素戴維斯都先後錯失良機，拜仁半場領先一球返更衣室。

換邊後拜仁繼續控制戰局，不過第2個入球就要等到完場前4分鐘先至出現，利萊辛尼快放落底喺底線傳中，伏兵遠柱嘅羅拔仔無人看管之下頂入成2:0。最終拜仁維持呢個比數完場晉身決賽，將會喺星期四同墨西哥球隊堤格雷斯爭冠軍。

近五季半射入250球

羅拔仔今季延續咗上年嘅火熱狀態，今季為拜仁披甲27場已經射入29球。連同今場世冠盃四強，羅拔仔職業生涯已經喺12項唔同賽事入面取得入球，包括佢出道初期嘅波蘭甲、乙組聯賽、國內盃賽，以及之後轉戰德甲同歐聯等賽事。國家隊方面，羅拔仔亦先後喺歐國盃同歐國聯取得「士哥」。

不過羅拔仔腳風順都唔係呢1、2季嘅事，原來佢由15/16球季至今，已經幫拜仁喺正式比賽轟入250球，過去五個半球季嘅入球數比美斯嘅239球同C朗嘅225球都要多（見附表）。單計對上18個月嘅話，羅拔仔喺球會同國家隊夾埋就已經入咗90球，呢位波蘭神鋒上年獲選FIFA年度最佳球員真係實至名歸。

費歷克警告球員咪鬆懈

拜仁繼2013年之後再次殺入世冠盃決賽，一班球員就梗係開心，今場冇乜嘢做嘅紐亞賽後仲喺場邊對住鏡頭跳晒舞咁影相，心情勁靚。不過拜仁教練費歷克賽後就表示，決賽對手堤格雷斯一啲都唔弱，警告球員要小心應付：「我睇過佢哋嘅四強戰，堤格雷斯係一支好有機動性同力量嘅球隊，我哋需要好好把握每個反擊機會。假如我哋順利喺周四捧盃嘅話，我哋將會以六冠身份完成一個出色嘅球季。」