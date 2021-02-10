韋斯咸周二在英格蘭足總盃16強，作客戰至加時後以0:1不敵曼聯，當中在下半場入替伊沙迪奧普的賴恩費特歷斯，就成為了英格蘭球壇首位利用「腦震盪換人名額」出場的球員。

伊沙迪奧普於上半場16分鐘，入替扭傷足踝的奧邦拿。戰至37分鐘，這位法國中堅在一次角球攻勢上前助攻，並在曼聯門前與紅魔前鋒安東尼馬迪爾「頭撼頭」受傷，並於半場退下半線，由賴恩費特歷斯入替。

為保障球員健康及安全，英超在上周六開始增設「腦震盪換人名額」，每隊每場最多可因為球員頭部受傷，額外加換兩人，而有關規則在英足盃同樣適用。事實上，有別於英超聯賽，英足盃本身亦已將常規換人名額由三個增至五個，但賴恩費特歷斯今次並未就算在內，所以韋斯咸今仗前後合共作出了六個換人調動。

今季在英超表演出色的韋斯咸，下周一就會於聯賽主場迎戰錫菲聯，領隊莫耶斯只能期望奧邦拿與伊沙迪奧普盡快康復。

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