由於歐洲多國為防止武漢肺炎傳播，因此對入境者實施嚴格限制，包括德國及西班牙等國均禁止英國航班入境，令即將進行的歐聯歐霸賽事受影響。周三西甲球會馬體里體育會宣佈，歐聯16強對車路士的首回合賽事，由原定的主場改為於羅馬尼亞首都布加勒斯特的國家運動場舉行。

早前英國當地出現變種病毒後，多國國家都禁止來自英國人士入境，即使球隊亦未獲放行。早前已有西班牙政府通知馬體會，原定2月23日於主場萬達大都會球場對車路士的首回合賽事，不可在西班牙本土上演。經過協調之後，比賽將改於羅馬尼亞首都布加勒斯特的國家運動場上演。

早前RB萊比錫對利物浦及慕遜加柏對曼城的歐聯16強首回合，都已改於匈牙利首都布達佩斯上演，今日再有馬體會對車路士比賽改地方，表示一眾英超球隊的對手都將喪失主場之利，或者對英超球隊晉級更為有利。不過，11/12球季歐霸決賽馬體會對畢爾包的西甲內戰，正是於此球場上演，而馬體會更大勝3:0捧盃而回，且看能否重溫好夢。

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