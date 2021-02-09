拜登上月就任美國總統，白宮發言人普薩基確認，待武漢肺炎疫情緩和後便會恢復傳統，邀請上屆NBA冠軍湖人，以及新鮮出爐的NFL超級碗得主坦帕灣海盜到白宮作客。在好消息刺激下，湖人周一在主場戰至加時後以119:112擊敗雷霆，連贏五場。

「我們期待在武漢肺炎疫情過後，邀請海盜及2020年NBA冠軍湖人到訪白宮，但暫時我仍未知道何時才能成事。」普薩基在記者會上說。

特朗普主政期間改變傳統

據美媒報道，總統邀請運動隊伍到訪白宮的傳統早在1865年開始，不過特朗普在2017年1月上任後，就因不滿勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）表態拒絕到訪，索性撤回邀請，自此便再沒NBA冠軍到過白宮。雖然特朗普在2017年4月，曾經接見當年超級碗冠軍新英倫愛國者，但同年爆出「單膝下跪」的黑人平權風波，NFL從此亦成為封殺目標。

對上一次到訪白宮的NBA冠軍球隊，是2016年獲奧巴馬邀請的騎士，勒邦占士（LeBron James）亦是當中一員，這位湖人老將早前已表明，有機會再次前往白宮跟現任總統拜登會面是極大榮譽。事實上，早在去年美國大選投票前，LBJ就已積極為拜登拉票，並成立組織助黑人選民投票，務求阻止特朗普連任。

占士周一在拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）因右腳阿基里斯腱不適缺陣下，獨得28分、14籃板及交出12次助攻，造出個人今季第三次「三雙」，領紫金兵團加時後以119:112擊敗雷霆，連贏五場。

三雙打「雷」湖人五連勝

湖人在第4節一度落後11分，之後憑一段8:0攻勢反超110:107，但全場有29分的基治奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在關鍵時刻射入3個罰球，為雷霆追平110:110。湖人在加時一開賽便連得七分，最終贏119:112，繼上周六戰勝活塞後，再次要戰至加時後才險勝。「令自己陷於落後雙位數的困境，不是我們想遇到的事情。」占士說。「我們是有危機意識的，只是在初段較慢熱，我們可以改變這一點。」

同日，黃蜂後衞拿美路波爾（LaMelo Ball）在另一場賽事亦貢獻24分，助球隊在主場以119:94擊敗火箭。「三波」今仗射入了7個三分球並交出10次助攻，成為繼傑特（Jason Kidd）與居里後，歷來第三位能交出這種驚人數據的NBA新秀。

綜合美國外電