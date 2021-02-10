飾演「死侍」（Deadpool）的荷李活影星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與美國演員麥艾漢尼（Rob McElhenney），周二已完成收購域斯咸，正式入主該支英格蘭第五級別聯賽球隊，域斯咸亦在官網宣佈了他們是球會的新班主。球會在聲明中表示RR McReynolds Company LLC已從域斯咸球迷信託基金手上取得域斯咸的100%控制權，根據交易條款，新班主賴恩雷諾士和麥艾漢尼已經對球會投資了200萬鎊（約2,142萬港元）。

成立於1864年的域斯咸，是世界第三歷史最悠久的球會，目前參與英格蘭第五級別聯賽（National League），是該級別唯一的威爾斯球會，2011年起由球迷以信託基金形式持有。賴恩雷諾士與麥艾漢尼去年9月宣佈有興趣收購域斯咸，將會投資200萬鎊（約2,000萬港元）在這家球會。域信托基金董事夏里斯（Spencer Harris）曾透露，他跟賴恩雷諾士和麥艾漢尼已認識了一段時間，本來雙方可視這次入股為純商業交易，但為尊重球迷故決定讓球迷就賣盤進行投票，結果在超過2000名球迷當中，有超過98.4%表態支持。

賴恩雷諾士與麥艾漢尼周二在域斯咸官網的聯合聲明中表示︰「成為歷史悠久的域斯咸最新的管理者，對我們倆來說是特別的一天。」「與球員們、職員、球迷們以及本土社區一起，我們現在可以追逐我們的相標，在增加了觀眾及改善了球場之下擴充球隊並爭取重返英格蘭足球聯賽（EFL），同時為更廣泛的域斯咸社區帶來正面影響。」

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