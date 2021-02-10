港超聯仍未有確實復賽日期之際，外流球員慶幸能夠披甲上陣，去年加盟葡甲球隊科瓦彼達迪的「一仔」梁祐維最近兩場U23賽事均獲派上陣。當地時間2月6月作客樸迪莫倫斯U23賽事中，「一仔」於76分鐘後備入替，遺憾以0:3不敵對手。連同3日作客賓菲加U23以1:4落敗，「一仔」連續兩場上場比賽，他坦言非常開心及珍惜每次比賽機會：「雖然之前未有太多機會出賽，但每次也有入選後備名單。因為練習強度非常高，所以基本功和體能也有進步，不是想像般難踢。在葡萄牙總會有時感到孤獨，雖然辛苦但是快樂的，希望未來繼續爭取好表現。」

現年19歲的梁祐維司職後衞，是港隊U23成員，受惠於東方小將外流計劃，他自2018年起前往葡乙洛里什青年軍受訓，去年轉投科瓦彼達迪。

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