NBA傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）離世已經超過一年，失去兩位至親的遺孀雲妮莎（Vanessa Braynt）一直堅強帶着三位女兒走出傷痛。過去一直甚少消息提及雲妮莎及其女兒的動向，剛剛過了18歲生日的大女娜塔莉亞（Natalia Bryant）周二在IG發文，表示自己已經與模特兒公司簽約，將會從事模特兒方面的工作。

娜塔莉亞未有跟隨拜恩的腳步成為一名籃球員，反而選擇進軍Model界，周二她就在IG上表示自己已經與模特兒公司進行簽約：「我從小時候開始，就一直對時尚方面感到興趣。我仍然記得自己一直想成為一位女模，自那時開始，我就熱愛這個行業。那裏（IMG）有很多可以學習的東西，我覺得這是一個好機會，很高興可以成為IMG大家庭中的其中一員。」

除了娜塔莉亞為自己進軍模特兒界感到興奮及期待之外，就連雲妮莎也在IG發文支持自己的女兒：「我為你感到驕傲，愛你。」

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