周三澳網繼續進行次圈賽事，女單3號種籽大坂直美持續強勢，她今場僅花上1小時01分鐘，便以盤數2:0極速淘汰法國的卡露蓮嘉茜亞晉級，比同日「細威」莎蓮娜輕取史杜珍諾域用上的69分鐘還要快。不過細威的姐姐威廉絲則未能過關，她在意大利的伊雲莉身上只贏得一局，最後慘輸1:6、0:6出局。

23歲的大坂今場面對世界排名最高曾上第4的卡露蓮嘉茜亞，第一發球得分率繼首圈後再有高達86%的數字，全場亦打出10個Ace球，首盤極速先贏6:2。雖然她次盤於無壓力下犯錯的次數增多，但仍以6:3再下一城，只花了61分鐘就淘汰卡露蓮嘉茜亞閃電晉級。細威同日擊敗較她年輕15歲的塞爾維亞對手史杜珍諾域時，也用上69金鐘，可見大坂效率甚高。

她賽後取得個人16連勝，對上一次輸球已是去年2月的協會盃。大坂表示：「我整場比賽都非常專注，我期望用自己的力量取勝。」她還向中央球場的球迷表示：「她是個難打的對手，因為大家不知道她的打法。」2號種籽哈蕾普次圈雖然先失一盤，但最終仍以數盤2:1擊敗澳洲的湯珍路域，打入第三圈。

同日女單次圈，40歲老將、女單世界排名81位的「大威」威廉絲，面對由外圍賽晉級的意大利選手伊雲莉，後者首圈淘汰了30號種籽的中國球手王薔。結果大威於兩盤內僅在對方手上贏出一局，連輸1:6、0:6出局，整場賽事僅耗時1小時15分鐘。此外，9號種籽的捷克球手姬維杜娃，次圈亦爆冷以1盤數:2不敵非種籽的羅馬尼亞球手姬絲迪雅出局。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！