銳意重返NBA的林書豪，幾經波折後終以32歲高齡，回到職業生涯起點G聯賽，並於香港時間周四凌晨代表聖克魯斯勇士，在「地標戰」火併以一班超新星為骨幹的新軍引爆者。J-Lin坦承目前的處境比11年前出道時更糟，但為了追逐籃球夢，無論最終結果如何，他都會欣然接受。

上季協助北京首鋼打入CBA四強後，林書豪毅然宣佈離開中國，爭取重返NBA落班，不過，這位美籍華裔控衞在自由球員市場並未獲得青睞，差點便要吃回頭草返回中國，可幸在最後關頭得到加盟聖克魯斯勇士的機會，重燃他再戰NBA的希望。

對於毅然放棄CBA的巨額聘約，返回美國投身發展聯盟，林書豪直言是個相當困難的決定。他說：「這是我一生人中，其中一個最困難的決定，我前後花了四個月才下定決心。外面發生了很多事情，前景充滿陰霾，G聯賽會以氣泡形式進行嗎？我能夠在NBA自由身市場得到一份合約嗎？CBA的球季又會怎樣？但到最後，我仍希望盡力嘗試重返NBA。除非有機會一顯身手，否則我不會得到機會。我上季在CBA打得很好，並連續兩季都能保持健康，但NBA球隊的行政人員，依舊質疑我的身體狀況，所以我必須在G聯賽證明自己。」

「拒絕重返CBA，身邊的人都認為我瘋了。或者說，他們都很驚訝。能在一個有15億人的國家，成為當地聯賽的球星，當上球隊的基石，特別是我們上季的戰績比多界預期更好，我的決定當然會受到質疑。」林書豪續道。「我已是第11年當職業球員了，但仍要在G聯賽打滾，你可以說，我當新秀的第一日，情況也比目前還要好。11年來，我付出了很多努力，累積了很多經驗，看過了很多的比賽錄像，在健身室度過了很多的歲月，但從表面上看我是退步了，這絕對是一個考驗，問題是我有多想證明自己，有多渴望重返NBA，這確實要有很大的堅持。我曾致電勇士說我不加盟了，並會返回CBA，但在最後關頭我改變了主意，決定全力一拼。」

林書豪的職業籃球員生涯歷盡高低起跌，10年從名校哈佛大學畢業，但在NBA選秀會無人問津，雖然之後成功加盟勇士，仍卻多次被下放到G聯賽磨練。至12年效力紐約人時，J-Lin把握球隊的傷兵潮一嗚驚人，領軍取得七連勝，一鼓 Linsanity（林瘋）旋風更席捲全球。不過，他在之後幾季一直成為NBA的浪人，至19年雖然有份協助速龍奪冠，但翌季又落得無球可打的困境，甚至淪落到要轉戰CBA。

對於投身G聯賽的期望，林書豪直言只會享受每一場比賽。他說：「我已不年輕了，不會定下種種目標，對我來說，最重要的是擁抱這個機會，盡情發揮。」儘管未必可以如願重返NBA，但林書豪已表明「不管什麼樣結果都可以接受。」，而在史堤芬居里（Stephen Curry）亦在IG留言為他打氣後，不少球迷都呼籲這位勇士當家球星伸出援手，協助他重返NBA。

受到武漢肺炎疫情影響，今季G聯賽只會18支球隊，前往奧蘭多迪士尼的氣泡賽區參賽。各隊會先進行15場常規賽，期間林書豪隨時可以加盟任何NBA球隊。常規賽季將於下月六日完結，成績最佳的八隊可以躋身季後賽，並以單場淘汰制決出冠軍，作為NBA中國地區轉播商的騰訊，早前亦已宣佈會轉播聖克魯斯勇士其中八場比賽。

文：童健

林書豪小檔案

出生日期：23/08/1988（32歲）

身高/體重：1米91/91公斤

NBA選秀排名：落選（2010年）

曾效力NBA球隊：勇士、紐約人、火箭、湖人、黃蜂、網隊、鷹隊、速龍

NBA生涯場均數據：11.6分、4.3次助攻、2.8個籃板球（480場）

NBA生涯場上總收入：約6,575萬美元（9季）

資料來源：ESPN、spotrac.com