剛由活塞重返紐約人的的戴歷路斯（Derrick Rose），周二在轉會後首仗雖有14分及3次助攻，但球隊仍以96:98不敵佔主場之利的熱火。

E披頓（Elfrid Payton）今仗為紐約人攻入全隊最高的18分，後備上陣20分鐘的戴歷路斯9投5中，包括在三分線外3投2中，加上在罰球線上兩射全中，合共得到14分。有13分進脹的RJ巴列特（RJ Barrett），在完場前3.5秒的上籃未能命中，紐約人最終以兩分之微敗陣。

熱火方面，占美畢拿（Jimmy Butler）取得26分、8個籃板球及交出10次助攻，奧利尼克（Kelly Olynyk）攻入20分，艾迪巴約（Bam Adebayo）得19分，後備出場的希路（Tyler Herro）亦有15分貢獻，協助球隊在今季首度錄得三連勝。

今仗戰況相當緊湊，熱火主帥史普利斯查（Erik Spoelstra）亦認為甚有兩隊在90年代的宿敵對抗氣氛。「這場就像90年代熱火對紐約人的復刻大戰，在最後14至16分也不會有太多走空的投射機會，想獲就一定要堅持到完場。」

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