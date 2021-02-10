車路士中堅堤亞高施華透露，自己近年一直靠接受高壓氧治療，加快身體復元，並希望藉此延長職業球員生涯至40歲。

今季由巴黎聖日耳門加盟車路士的堤亞高施華，雖已年屆36歲，但在球場上表現仍然相當勇猛。他早前接受《442》雜誌訪問時透露，自己能夠一直保持上佳狀態，全賴接受高壓氧治療。「我每日會接受兩小時高壓氧治療，加速身體復元。」堤亞高施華說。「我在家中設置了一個高壓氧治療艙，協助我提高血氧濃度。七年前還在巴黎時，我因為遲遲未能從傷患中康復，首次接受這種治療。」

「在富明尼斯與AC米蘭跟我合作過的物理治療師，曾嘗試研究NBA球員的復健方法。他們在短時間內要進行大量比賽，對恢復體力的方法一定甚有參考價值。」施華說。「長遠來說，這對職生涯相當有利，雖要花上2.3萬美元從美國訂購，但我仍視之為投資，而不是支出。到去年，我更花了2.4萬美元，購入一部尺碼更大的，讓我舒服一點。」

「我一直好好打理自己的身體，希望能夠踢到40歲。我的舊拍檔馬甸尼踢到41歲才掛靴，我不知自己是否受到他的影響，但我見證了其偉大職業生涯的最後六個月，並認為自己也做得到。」這位巴西中堅續道。「馬甸尼的備戰工作令人印象深刻，他為球隊付出了很多，而我們目標是要出戰22年世界盃。」

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