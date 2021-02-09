阿特蘭大在意大利盃4強首回合作客拿玻里悶和0:0，在周三次回合返回主場比賽，表面上似乎有利。不過，從歷史數據所見，近季意盃四強首回合作客打和的球隊，次回合返主場都沒有好結果，因此今役可博受讓半/一的拿玻里下盤，以及扒冷博兩軍再和，有3.7倍。（球賽編號：星期三22；明日3:45am開賽）

首回合作客和波邪門

阿特蘭大在首回合作客衞冕的拿玻里表現不俗，奈何因拿玻里門將奧斯賓拿表現出色，最後只能互交白卷，今役返回主場，理應被看好。不過，阿特蘭大近況平平，近3仗只得2和1負，其中上仗在主場鬥下游的拖連奴，於21分鐘已領先3:0的大好形勢下，最後竟只能打和3:3，對士氣有很大的打擊。另外，歷史數據顯示，近季意盃四強首回合作客打和的球隊，次回合返主場都未能勝出（只計90分鐘戰果），不是和就是輸（見附表），認真邪門。

拿玻里近況雖然亦不算好，近3仗1勝1和1負，不過該隊為能保持衞冕希望，今役必拼。拿玻里的尼日利亞前鋒域陀奧森漢肩部傷癒後，基本上狀態已冒起，今役有望正選上陣，配合主力如恩斯治尼等，就算作客亦有力與阿特蘭大一戰。阿特蘭大讓半/一，寧信數據，博拿玻里下盤。另外，由於兩軍實力接近，而且近三季在首回合作客打和的球隊，次回合有兩次都打和，合心水的話更可以博今役兩隊打和，有3.7倍。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：數人

熱選 拿玻里（下）

冷推 阿特蘭大和（3.7）

近屆意盃四強「先客和後出局」宿命

球季 首回合戰果 次回合戰果 出局球隊

19/20 AC米蘭1:1祖雲達斯 祖雲達斯0:0AC米蘭 祖雲達斯

18/19 拉素0:0AC米蘭 AC米蘭0:1拉素 AC米蘭*

17/18 AC米蘭0:0拉素 拉素0:0AC米蘭 拉素

14/15 拉素1:1拿玻里 拿玻里0:1拉素 拿玻里

註：前者主場

*互射12碼出局

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西維爾「半勝」拿手

西班牙盃4強首回合於周三開打，由西維爾迎戰巴塞隆拿。由於巴塞隆拿今季演出略欠霸氣，上圈又幾經辛苦才能晉身準決賽，加上今役要作客，狀態勇銳的西維爾隨時在上半場已取得領先優勢，不妨取西維爾[半勝]，有3.5倍。（球賽編號：星期三24；明日4:00am開賽）

巴塞隆拿雖然乃西甲傳統班霸，但今季表現明顯不及過往，目前在聯賽雖然排第2位，卻落後榜首的馬德里體育會x分之多；而在今季3場西班牙盃，巴塞隆拿對著較低組別球隊哥尼拿，以及西甲的中游份子CF格蘭納達，都要戰至加時才可以晉級，今訪實力高CF格蘭納達幾皮的西維爾時，實在凶險。

西維爾目前在西甲排第4，但只少巴塞隆拿1分，而且球隊近況甚佳，近6場全勝之餘，當中更有4場是半場已領先（見附表）。另外，球隊今季在主場亦表現有保證，近5場主場全勝，一班攻擊球員前鋒安尼斯利及中場奧甘波斯最近都腳風甚順，今役不難早於上半場就射破巴塞隆拿大門，西維爾的[半勝]有3.5倍，值博。

賽制方面，4強採取主、客兩回合制，兩回合總入球數較多之球隊將獲勝。若兩回合總比數打和，先計算作客入球優惠，再和，則會進行加時。若雙方在加時期間取得相同數量的入球，由作客球隊獲勝；若加時沒有入球，則以互射十二碼決勝。

推介

半場主客和 星期三 24 西維爾勝（3.5）

西維爾近仗表現勇銳

日期 賽事 戰果(半場) 半場主客和

07/02/2021 西甲 主勝基達菲3:0(0:0) 和

02/02/2021 西盃 客勝艾美利亞1:0(0:0) -和

30/01/2021 西甲 客勝伊巴2:0(1:0) 勝

28/01/2021 西盃 主勝華倫西亞3:0(3:0) -勝

23/01/2021 西甲 主勝卡迪斯3:0(2:0) 勝

20/01/2021 西甲 客勝艾拉維斯2:1(2:1) 勝

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阿積士豪氣開雙

周三有兩場荷蘭盃準決賽上演，不過說到矚目的，一定是荷甲榜首雙雄阿積士與燕豪芬（PSV）的碰頭。雖然阿積士目前在荷甲領導群雄，今役又有主場之利，但實力與PSV不相伯仲，難言穩勝，不如信數據取兩隊開 「雙」。（球賽編號：星期三待定，明日4:00am開賽）

阿積士目前以50分在荷甲居首，領先次席的PSV4分並少踢1場，站在阿積士的立場，當然希望可以盡攬聯賽與盃賽，因此，今鬥PSV定會強陣，主力如前鋒施巴斯坦賀拿及中場卡拉臣等都會披甲。不過，PSV亦不會坐以待斃，以當耶爾馬倫為首的攻擊線，一定會強攻阿積士後防。鑑於兩軍近5場交手有4次開「雙」（見附表），今役亦可再追「雙」。

賽制方面，賽事以一場決勝負。若比賽於法定比賽時間賽和，則會進行加時；若仍未能分出勝負，則以互射十二碼決勝。

推介

入球單雙 星期三（待定） 阿積士雙

阿積士近季鬥PSV多「雙」

日期 賽事 戰果(半場) 單/雙

10/01/2021 荷甲 主和PSV2:2(1:2) 雙

02/02/2020 荷甲 主勝PSV1:0(1:0) 單

22/09/2019 荷甲 客和PSV1:1(0:0) 雙

28/07/2019 荷超盃 主勝PSV2:0(1:0) 雙

31/03/2019 荷甲 主勝PSV3:1(1:0) 雙

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雷丁迎賓追「半大」

周三英冠「獨腳戲」由兩支前列球隊較量，由次席的賓福特作客第4位的雷丁。賓福特為奪榜首，今役必拚，不過雷丁實力不俗兼有主場之利，故賓隊今役可勝不穩，更穩陣的選擇可能是賓隊半場入球開「大」。（球賽編號：星期三待定；今日4:05pm開賽）

賓福特目前以27戰得54分居次席，落後榜首的諾域治1分但少踢1場，為升上榜首，今迎雷丁時必拚。不過，以48分排第4位的雷丁亦同樣要搶分爭頭兩位以直接升班，故戰意同樣毋庸置疑。鑑於賓福特一向踢法主動，而且近況又好，近8場聯賽7勝1和，而雷丁亦有前鋒盧卡斯祖奧腳風順，是役不難於上半場已有比數。畢竟，賓福特近5次與雷丁交手，半場就合共入了9球，而雷丁5場主場聯賽4場半場開「大」（中位數為1/1.5球）（見附表），今役宜取半場開「大」。

貼士

半場大細 星期三（待定）雷丁大

今場數字密碼

9 兩軍近5場交手，半場合共入了9球

4 雷丁近5場主場聯賽4場半場開「大」（中位數為1/1.5球）

3 賓福特近3場全部半場開「大」（中位數為1/1.5球）

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