周三英足盃第五圈賽事熱刺作客大戰愛華頓，是兩位戰術大師安察洛堤和摩連奴的對壘，他們都曾為車路士贏過英足盃。熱刺剛在聯賽兩球擊敗西布朗重回勝軌，主力前鋒哈利卡尼更復出兼有「士哥」。愛華頓雖然近況回勇已兩場不敗，但球隊近年在主場面對熱刺未嘗一勝，今仗平手盤下，寧撐客隊熱刺。 文：港生

熱刺早前遭逢英超三連敗，接連不敵利物浦、白禮頓及車路士，幸好球隊上仗主場面對西布朗憑復出的哈利卡尼和孫興民各建一功淨勝對手，令球隊結束三連敗走勢重回勝軌。卡尼的復出明顯對球隊的進攻組織上有很大的改善，上仗兩位的入球，再一次證明「SK2」這對進攻孖寶對球隊的重要性。

熱刺早前的英足盃對手都是低組別球會，分別是第八級別的馬連及英冠韋甘比，結果球隊在半力出擊下都能大勝對手晉級。不過，今仗對手是同屬英超的愛華頓，加上今季聯賽首循環熱刺主場曾0:1不敵「拖肥」全失3分，相信摩連奴都不會輕敵，必嚴陣以待。然而，作為盃賽常客的加里夫巴利近期卻失寵，已經兩仗聯賽未有上陣機會；巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯早前正選鬥車路士亦表現不佳， 預計摩佬為求爭勝會派出卡尼和孫興民正選上陣，球隊攻力有一定保證。 後防方面，球隊只有西班牙左閘利古朗一位傷兵，相信對於摩佬的排兵佈陣未有太大影響。值得一提，熱刺早前已打入英聯盃決賽，足證「摩二季」威力強大。

另邊廂，愛華頓上仗作客曼聯，憑前鋒卡維特利雲補時的入球追成3:3搶回1分，但球隊近期表現反覆，近4場僅贏1場，錄得1勝2和1負。上仗對曼聯射入一球的主力中場占士洛迪古斯拉傷小腿肌肉，今仗上陣成疑，或對球隊進攻造成影響。此外，球隊近期失球問題嚴重，近四場比賽都未能保持不失外，更合共失掉七球，正選門將比克福特肋骨受傷仍要避戰，預計羅賓奧臣繼續把關，今仗面對「SK2」這兩把尖刀，相信失守的機會相當大。

對賽往績上，雖然「拖肥」今季聯賽首循環曾作客一球小勝熱刺，但球隊近年在主場葛迪遜公園球場面對熱刺都未能取勝，近6次交手僅得3和3負，今仗平手盤，客隊熱刺更為可取。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加 時，如加時再和，則互射12碼決勝。

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