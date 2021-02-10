祖雲達斯周二在意大利盃4強次回合，於主場以0:0賽和國際米蘭，兩回合計贏2:1打入決賽。今場賽事雖然未有入球，但場邊卻充滿火藥味，國際教練干地在半場時，曾向前東家祖記的會長阿涅利舉起中指，對方在完場後亦從看台走近客軍後備席「爆粗」還擊。

從意大利電視台RAI拍到的片段可見，曾執教祖雲達斯的干地，在上半場完結返回更衣室時，向看台上的祖記會長阿涅利舉起中指。至全場完結後，阿涅利就由座位走到國際後備席大聲呼罵：「Fxxk off, shut you axxhole.（滾蛋，閉上你的屁眼。）」

干地賽後表示，無意透露雙方衝突的詳情，只強調責任在祖記一方。他說：「祖雲達斯應該說出真相。我相信第四球證全場也聽到與目睹發生了甚麼事情。我認為他們（祖記）應該有禮貌一點，展示出體育精神，以及對工作人員的尊重。」

當被記者進一步追問時，干地說：「比賽完結時發生了甚麼事？我既沒有意欲，也沒有心情作出任何評論。我只認為做甚麼事情也好，一定要有教養。就是這樣。」

從電視片段可見，干地今仗曾多次批評球證的判決，包括拿達路馬天尼斯疑似在禁區內被貝拿迪斯治，但國際未獲判12碼，而達美安隨即又因為侵犯基斯坦奴朗拿度而領黃牌。祖雲達斯老將邦路斯則在後備席上，揶揄干地小題大做，結果令現場氣氛大為緊張。

事實上，干地跟祖雲達斯的淵源甚深，他在球員時代曾協助「斑馬軍團」五奪意甲冠軍，並於11年獲阿涅利邀請回巢擔任教練，隨即領軍連奪三屆聯賽錦標。不過，干地在14年因為與阿涅利交惡，結果在季前集訓中途下台。

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