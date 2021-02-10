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意大利盃｜干地向看台舉中指 祖記會長阿涅利爆粗還擊

5分鐘前
國際米蘭教練干地被拍到向看台上的祖雲達斯會長阿涅利出示中指手勢。

祖雲達斯周二在意大利盃4強次回合，於主場以0:0賽和國際米蘭，兩回合計贏2:1打入決賽。今場賽事雖然未有入球，但場邊卻充滿火藥味，國際教練干地在半場時，曾向前東家祖記的會長阿涅利舉起中指，對方在完場後亦從看台走近客軍後備席「爆粗」還擊。

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從意大利電視台RAI拍到的片段可見，曾執教祖雲達斯的干地，在上半場完結返回更衣室時，向看台上的祖記會長阿涅利舉起中指。至全場完結後，阿涅利就由座位走到國際後備席大聲呼罵：「Fxxk off, shut you axxhole.（滾蛋，閉上你的屁眼。）」

干地賽後表示，無意透露雙方衝突的詳情，只強調責任在祖記一方。他說：「祖雲達斯應該說出真相。我相信第四球證全場也聽到與目睹發生了甚麼事情。我認為他們（祖記）應該有禮貌一點，展示出體育精神，以及對工作人員的尊重。」

當被記者進一步追問時，干地說：「比賽完結時發生了甚麼事？我既沒有意欲，也沒有心情作出任何評論。我只認為做甚麼事情也好，一定要有教養。就是這樣。」

從電視片段可見，干地今仗曾多次批評球證的判決，包括拿達路馬天尼斯疑似在禁區內被貝拿迪斯治，但國際未獲判12碼，而達美安隨即又因為侵犯基斯坦奴朗拿度而領黃牌。祖雲達斯老將邦路斯則在後備席上，揶揄干地小題大做，結果令現場氣氛大為緊張。

事實上，干地跟祖雲達斯的淵源甚深，他在球員時代曾協助「斑馬軍團」五奪意甲冠軍，並於11年獲阿涅利邀請回巢擔任教練，隨即領軍連奪三屆聯賽錦標。不過，干地在14年因為與阿涅利交惡，結果在季前集訓中途下台。

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