受武漢肺炎疫情影響，賽車壇受到重大打擊，英國傳媒報道，F1正研究就排位賽進行改革，希望提升周五及周六賽事的可觀性。

《每日郵報》指，F1賽會將會在周四的會議，討論將傳統在周六舉行的排位賽，改成一場大約100公里，即是正規賽事約三分一路程的短途衝刺賽，以決定周日正本戲的起步次序，當中排前八名的車手，將可獲得傳統賽事大約一半的分數。至於現時在周五進行的第二節練習賽，則會改為衝刺賽的排位賽。

報道指，F1會在周四的會議上討論有關改革，並會即場進行投票，動議必須在30票中得到28票贊成，才能通過。有分析指，增設衝刺賽勢必推高各支車隊的支出，並會提出賽車的損耗及意外風險，所以各隊未會支持。按照目前投票機制，F1賽會與國際汽聯各佔10票，另外10支車隊的老闆各有一票，通過議案的門檻甚高。

消息指，假如議案獲得通過，最快會在今季的加拿大、意大利及巴西站試行，成功的話，就會在來季進一步增加測試的賽站數目。

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