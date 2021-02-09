【本報訊】中超球會山東魯能泰山因欠薪問題，周一被亞洲足協指不符參加今屆亞冠盃資格後，亞洲足協將執行球會賽的球隊遞補機制，中超第三名的北京國安或取代山東，與傑志同處J組。

山東數年前拖欠前德國助教奇雲史杜斯薪酬，他是馬加夫執掌魯能時的助手，在16/17球季出任助教。這宗合約糾紛纏訟多年，山東稱對方在有合約在身時擅自離開球隊，故不願支薪，國際體育仲裁法庭去年判山東敗訴，但球會未能按時付清欠薪，因此被亞洲足協踢出今屆亞冠盃，山東仍可在10日內提出上訴。

離開中國後，奇雲史杜斯多次炮轟山東，稱該隊內部派系林立，反被該隊前中場王永珀在微博駁斥，指這位助教越過自己職位的界線，還嘲笑對方不懂控球。亞洲足協將按球會賽遞補機制，本要透過附加賽爭晉級的北京國安，將取代山東的分組賽參賽資格，即可能身處J組，與泰港、傑志，及大阪櫻花、墨爾本城或撣邦聯的附加賽勝方同組，但亦有消息指J組的席位將會由廣州恒大轉組頂上。傑志早前已表態有意申辦亞冠盃分組賽，亞協盃方面，東方龍獅亦獲足總支持及協助，有意申辦5月中展開的亞協盃J組賽事。

李毅凱投南通謝傑志栽培

另外，原效傑志的港隊守衞李毅凱確定加盟中甲球會後，昨日已北上進行隔離，之後將向所屬球會報到。26歲的他前晚在社交平台貼文向眾人致謝：「感謝傑志所有職員、教練和隊友，感恩Ken哥（會長伍健）和朱sir（教練朱志光）多年的栽培和照顧。我從12歲便加入傑志的大家庭，從一個懵懵懂懂的小孩子變成隊內的正選中後衞，多得他們的栽培和教導，我永遠不會忘記你們對我的恩惠。」他透露將加盟珠三角的中甲球會，有指為吳偉超任助教的南通，據報轉會費為六位數字。